Barrio San Pedro: Se investiga la sustracción de dinero de un comercio

• Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el autor del ilícito

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta realizan un amplio trabajo para identificar al sujeto que sustrajo una importante suma de dinero de un comercio del barrio San Pedro, de esta ciudad.

Alrededor de las 06:15 horas del domingo, los policías fueron hasta el local comercial de la calle Pacifico Scozzina casi Güemes y una mujer comentó que ingresó a su turno laboral, cuando un sujeto intentó cerrar la puerta del local.

Luego el delincuente se acercó al sector del mostrador, la empleada salió del comercio asustada y desde afuera observó que el individuo se dio a la fuga por las calles internas del barrio.

Después la trabajadora se percató del faltante de la recaudación del día anterior, razón por la cual se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial; mientras la Policía continúa la investigación para detener al autor del hecho y el secuestrar el dinero sustraído.







