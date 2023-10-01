La Feria Emprendedora de la ciudad reafirma el camino hacia la autonomía y la inclusión social

Con gran asistencia de vecinos y vecinas, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Emprendedora en el Palacio y Patio de Intendencia, organizada por la Municipalidad de Formosa, mediante la Secretaría de Acción Social, a cargo de la licenciada Paula Cattáneo, quien apuesta al encuentro ciudadano y apoya el talento de los pequeños productores y artesanos locales.

En ese marco, la interesante propuesta que reunió nuevamente a múltiples emprendedores con sus productos y servicios, se distinguió por poner en valor el esfuerzo comunitario, potenciar la economía y el sentido de autonomía y autorrealización de los participantes, que cada vez más se consolidan en el ámbito laboral y crecen con dignidad.

Todo lo anterior es factible gracias al incondicional apoyo de todo el equipo interdisciplinario de Acción Social, que constantemente acompaña y forma a los emprendedores a través de charlas motivacionales, asesorías y capacitaciones comerciales para que se desempeñen de la mejor manera en sus respectivas áreas.

Al respecto, la licenciada Cattáneo resaltó que "la feria es una expresión concreta del proyecto político que encabeza el intendente Ing. Jorge Jofré, donde la prioridad está en brindar herramientas reales a los vecinos para que puedan desarrollarse, encontrar autonomía y sentirse protagonistas de su propio futuro".

"La gestión municipal reafirma así su compromiso con un proyecto de ciudad que impulsa la economía social, promueve la inclusión y fomenta la organización comunitaria como base de un desarrollo con justicia social", cerró la funcionaria.











