Sacaron de circulación una motocicleta con pedido de secuestro

La intervención se concretó durante tareas de control

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial detectaron una motocicleta con pedido de secuestro, trasladada en un tráiler por dos hombres a bordo de un automóvil.

El procedimiento ocurrió el martes último a las 08:40 horas, en el acceso norte de la ciudad, cuando se detuvo la marcha de un automóvil Renault Symbol con acoplado.

En el tráiler llevaban una motocicleta Zanella ZB, sin dominio ni documentación.

Al verificar los números de motor y chasis, más la consulta a la División Informática, se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de los integrantes de la Subcomisaría Namqom y de la Dirección de Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente la intervención.

Finalizadas las diligencias, la motocicleta fue trasladada a la dependencia policial junto con los ocupantes del automóvil y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







