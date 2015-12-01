Detuvieron a dos hombres con antecedentes delictivos

• Fue durante recorridas preventivas

Efectivos de la brigada de investigación de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a dos hombres involucrados en causas judiciales pendientes ante la Justicia provincial.

El martes último los policías iniciaron las tareas investigativas en el marco de dos causas judiciales por los delitos de “Hurto con escalamiento” y "Robo con escalamiento", en jurisdicción de la Comisaría Seccional Quinta.

Durante ese trabajo policial, detuvieron a los sujetos de 23 y 24 años frente a la manzana 81 del barrio 8 de Enero de esta ciudad, implicados en ambos ilícitos.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



