Secuestraron dos vehículos involucrados en una causa de estafa

• Se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5

Efectivos de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una camioneta Ford Eco Sport y un automóvil Toyota Etios, en el marco de una causa judicial por estafa.

La investigación se inició días atrás, tras la denuncia de un vecino que había permutado su Eco Sport por el auto.

Al revisar la documentación recibida, advirtió irregularidades y acudió a la Policía provincial, donde se realizaron las primeras diligencias.

Allí se incautó el automóvil y la documentación, que presentaba adulteraciones constatadas por el verificador de matrículas seriales de la Dirección Policía de Seguridad Vial, además de comprobarse que la chapa patente colocada no correspondía al rodado.

De inmediato se inició la causa judicial, con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, al tiempo que continuaron las investigaciones que derivaron en el secuestro del segundo vehículo.

Tras un trabajo de campo en el barrio San Antonio, los investigadores hallaron en la vía pública la Ford Eco Sport y la pusieron a disposición de la Justicia provincial.







