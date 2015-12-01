Recuperaron bienes y detuvieron a un sujeto por el robo de un celular

• Se destacó la participación de los vecinos

Efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo de Clorinda detuvieron a un sujeto y recuperaron varios objetos que interesan en distintas causas judiciales por “Hurto”.

El primer procedimiento se originó a raíz de una denuncia por la sustracción de un teléfono celular en el barrio Primero de Mayo y los policías capturaron al presunto autor y recuperaron el dispositivo, que fue reconocido por la damnificada como de su propiedad.

El detenido fue notificado de su situación procesal y permanece alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

En la segunda intervención se esclareció otro hecho de hurto ocurrido en el barrio 6 de Enero, cuando los uniformados hallaron en un descampado una cafetera, un termo y una pochoclera sustraídos de una vivienda.

Los bienes fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial, todo a disposición de la Justicia provincial.

Desde la Policía se destaca que la seguridad es una construcción colectiva que se fortalece con el compromiso de los vecinos y se insta a la comunidad a colaborar para garantizar el bienestar de todos.

INGENIERO JUÁREZ

Se recuperaron dos motocicletas antes que su propietario haga la denuncia

• En ambos casos hubo una respuesta inmediata de la Policía

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Ingeniero Juárez recuperaron dos motocicletas: una Yamaha de 150 cilindradas y otra Honda Bross 125, sustraídas de una casa del barrio Mechero, de esta localidad.

Alrededor de las 3:00 horas de este domingo, alertaron a los policías que llevaban de forma sospechosa las rodados por la Ruta Provincial N° 39, hacia la zona rural.

De inmediato, los uniformados realizaron un amplio operativo y a escasos kilómetros de la localidad observaron que dos hombres trasladaban las motos y las abandonaron al verse descubiertos.

Las motocicletas fueron secuestradas y según la consulta con la base de datos de Informática Policial y la Comisaría Ingeniero Juárez se constató que no tenían antecedentes.

Horas más tarde, un hombre de 57 años fue a la dependencia policial para denunciar el ilícito y agradeció la actuación policial al reconocer sus motos, que ya habían sido recuperadas.

También se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

La investigación continúa a fin de detener a los responsables del ilícito y todo quedó a disposición de la Justicia provincial



