Recuperaron bienes y detuvieron a un sujeto por el robo de un celular

Se destacó la participación de los vecinos


Efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo de Clorinda detuvieron a un sujeto y recuperaron varios objetos que interesan en distintas causas judiciales por “Hurto”.

El primer procedimiento se originó a raíz de una denuncia por la sustracción de un teléfono celular en el barrio Primero de Mayo y los policías  capturaron al presunto autor y recuperaron el dispositivo, que fue reconocido por la damnificada como de su propiedad.

El detenido fue notificado de su situación procesal y permanece alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

En la segunda intervención se esclareció otro hecho de hurto ocurrido en el barrio 6 de Enero, cuando los uniformados hallaron en un descampado una cafetera, un termo y una pochoclera sustraídos de una vivienda.

Los bienes fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial, todo a disposición de la Justicia provincial.

Desde la Policía se destaca que la seguridad es una construcción colectiva que se fortalece con el compromiso de los vecinos y se insta a la comunidad a colaborar para garantizar el bienestar de todos. 

INGENIERO JUÁREZ

Se recuperaron dos motocicletas antes que su propietario haga la denuncia 

En ambos casos hubo una respuesta inmediata de la Policía

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Ingeniero Juárez recuperaron dos motocicletas: una Yamaha de 150 cilindradas y otra Honda Bross 125, sustraídas de una casa del barrio Mechero, de esta localidad.

Alrededor de las 3:00 horas de este domingo, alertaron a los policías que llevaban de forma sospechosa las rodados por la Ruta Provincial N° 39, hacia la zona rural.

De inmediato, los uniformados realizaron un amplio operativo y a escasos kilómetros de la localidad observaron que dos hombres trasladaban las motos y las abandonaron al verse descubiertos.

Las motocicletas fueron secuestradas y según la consulta con la base de datos de Informática Policial y la Comisaría Ingeniero Juárez se constató que no tenían antecedentes.

Horas más tarde, un hombre de 57 años fue a la dependencia policial para denunciar el ilícito y agradeció la actuación policial al reconocer sus motos, que ya habían sido recuperadas.

También se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

La investigación continúa a fin de detener a los responsables del ilícito y todo quedó a disposición de la Justicia provincial