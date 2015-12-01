Despistó una camioneta y sus tres ocupantes salieron ilesos

El rodado es de uso oficial del canal 11 Lapacho

Integrantes de la Comisaría El Potrillo intervinieron en el despiste y vuelco en el camino vecinal 912 de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a un canal televisivo que realizaba cobertura periodística, y sus tres ocupantes no sufrieron lesiones.

El incidente vial se registró minutos antes de las 16:00 horas de este lunes por el mencionado camino vecinal, a unos 400 metros de la empresa de hidrocarburos.

En el lugar, el conductor de la camioneta Hilux perdió el control efectivo del rodado y, por cuestiones que son materia de investigación, se produjo el despiste y vuelco, quedando el vehículo con las cuatro ruedas hacia arriba.

Al sitio llegaron personal de la Comisaría y SIPEC, quienes asistieron a los tres ocupantes que salieron del vehículo por sus propios medios y no presentaban lesiones.

Luego, con la participación de la Delegación de Policía Científica y bajo la dirección de la Unidad Regional Nueve, llevaron a cabo las actuaciones procesales, estableciendo que el rodado circulaba en sentido este-oeste y, en un momento de la circulación, el conductor habría perdido la estabilidad del vehículo, provocando el desenlace vial.

En consecuencia, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas.



