Se llevó a cabo la tercera colecta voluntaria de sangre en el Hospital de San Martín Dos

El Gobierno de la provincia de Formosa sigue afianzando la Red provincial de Hemoterapia en todos los puntos del territorio.

Con la participación de la comunidad, el Hospital de San Martín Dos llevó a cabo la tercera colecta voluntaria de sangre desde que fue incorporado como punto de extracción en noviembre del 2024, formando parte desde entonces de la amplia Red de Hemoterapia que se extiende en toda la provincia.

Contó con la adhesión de 30 donantes, que se presentaron de manera voluntaria, de los cuales 28 contribuyeron a la donación de sangre y dos de ellos decidieron hacer la donación de plaquetas, en este caso, por el sistema de aféresis.

La actividad fue coordinada por el Centro Provincial de Hemoterapia y contó con la colaboración del personal del Servicio de Hemoterapia del Hospital Distrital de Las Lomitas y del nosocomio de Estanislao del Campo.

De esa manera, a través de un trabajo mancomunado “se concretó una nueva y muy positiva colecta”, indicó el director del Hospital de San Martín Dos, el doctor Jorge Brizuela, agregando que el propósito, es continuar y seguir incentivando a la comunidad a que se sume a la donación de sangre, “como un acto enorme de amor que para las personas que necesitan de una transfusión de sangre es, además, insustituible”.

“Como como equipo de salud, estamos más que orgullosos de que hoy en día, esto se pueda hacer en nuestro hospital, en nuestra localidad, gracias a la decisión del Gobierno de la provincia de Formosa, liderado por nuestro gobernador Gildo Insfrán”, expresó.

Insistió Brizuela “gracias a nuestro Gobernador y a lo que pregona el Modelo Formoseño, nuestro hospital y muchos otros que están en distintos puntos del territorio” cuentan actualmente con el equipamiento suficiente y necesario, de última tecnología, para poder efectuar los procedimientos de extracción, tanto de sangre como de plaquetas.

“Son equipos móviles y somos el único sistema público de salud, que cuenta con este tipo de equipamiento en el nordeste argentino. Las otras provincias que nos rodean solo cuentan con equipos fijos, instalados en los centros de hemoterapia”, marcó Brizuela.

Para cerrar, brindó un especial agradecimiento al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, y al director del Centro Provincial de Hemoterapia, Víctor Cambra, “que siempre nos están apoyando, alentando y poniendo todo a disposición para que podamos hacer este tipo de colectas”.

Destacó que cada vez es mayor la demanda de transfusiones de sangre “porque, por ejemplo, se hacen más cirugías en Formosa y otros tipos de tratamiento que necesitan de este elemento vital para que las personas que están enfermas puedan recuperar su salud. Y lo mismo ocurre con las plaquetas”.























