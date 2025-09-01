El Municipio está colocando nuevas garitas y amplió el sistema de pago en colectivos

La Municipalidad de Formosa, a través de su Dirección de Transporte y Emergencia, está implementando importantes cambios para la mejora y modernización del servicio del transporte público de pasajeros, los que redundarán en beneficio del usuario que lo utiliza diariamente.

Fabián Olivera, titular del área, precisó “comenzamos a trabajar en ello en estos últimos días de septiembre y lo haremos hasta fin de año, colocando 70 refugios modernos en las paradas de colectivos distribuidas por la ciudad para comodidad del vecino. Los mismos se colocarán en puntos de todo el corredor del transporte en la ciudad, destacando como novedad que, en algunas cabeceras importantes, algunas contarán con servicio de wi-fi.”, detalló.

Por otro lado, el funcionario comunal remarcó “desde ahora somos una de las cinco provincias del país donde el usuario no solo podrá pagar el pasaje con la SUBE, sino también con el QR de la aplicación, con tarjetas de débito y crédito, lo que será de utilidad para aquellos que no tengan saldo disponible o no estén adheridos al sistema de pago”, señaló.

“Desde este miércoles, las unidades de “Fermoza, tu ciudad en movimiento” ya cuentan con máquinas funcionando para el nuevo sistema de cobro, lo que es otro aporte y avance que esta gestión comunal está dando a la ciudad y a los vecinos para mejorar el servicio”, dijo Olivera para finalizar.



