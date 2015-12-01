Más de 2000 jugadoras participarán del Torneo de la Amistad Copa “Gildo Insfrán”

A desarrollarse los días 10,11 y 12 de octubre en Clorinda

La cuarta edición del Torneo de la Amistad Copa “Gildo Insfrán” se disputará en la ciudad de Clorinda, donde el martes 9 se realizó su lanzamiento con la presencia del vicegobernador Eber Solís, autoridades provinciales y municipales, a cuyo evento se invitó a participar a los equipos de toda la provincia que estarán formando parte de este gran certamen del fútbol femenino.

Se superará la cifra del año pasado, ya que más de 2000 jugadoras se darán cita en octubre para competir por el título que, a la vez, genera todo un movimiento económico sumamente positivo desde todo punto de vista. Asimismo, fomenta los valores de solidaridad y unidad, confraternidad entre las jugadoras, pero también a nivel dirigencial e institucional entre los intendentes que también son un eslabón importante, colaborando en la logística y organización.

La planificación para tamaño nivel de convocatoria se hace con mucha antelación donde justamente ellos ya vienen trabajando con el Gobierno provincial. En ese sentido, expresó Adán Jarzynski, intendente de Ibarreta, que se trata de “una organización muy importante”.

En ella, “nuestra Municipalidad estará colaborando en la atención en una de las escuelas, con lo cual todo el equipo municipal estará arribando a Clorinda, quizás, un día antes de que arranque el torneo”, adelantó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

De esta manera, colaborarán, al igual que las demás localidades, “con la administración general”.

Por otro lado, el jefe comunal mostró su felicidad porque la edición 2024 de la Copa “Gildo Insfrán” quedó en manos del equipo ibarreteño de Vélez Sarsfield. Por consiguiente, estarán defendiendo el campeonato “con toda la responsabilidad” que ello implica, destacando que hay “un buen plantel, pero los partidos hay que jugarlos”.

Cauteloso en sus declaraciones, Jarzynski subrayó que “nuestro gobernador Insfrán y vicegobernador Eber Solís propician esta oportunidad”, a través de la cual se busca impulsar el desarrollo del fútbol femenino de la provincia.

En ese sentido, Eli Medina, ayudante de campo del equipo Vélez Sarsfield que fue invitado a la presentación oficial en Clorinda, expresó: “Estamos muy contentas por nuevamente tener la posibilidad de participar este año del certamen”, distinguiendo que “esto nos da el Gobierno provincial a las mujeres”.

Realzó, en ese sentido, que “lo valoramos mucho y tenemos la ilusión de volver ganarlo”, asegurando que “competiremos con mucho orgullo”, al marcar que “Ibarreta tiene un gran potencial”.

Es así que “nos estamos entrenando y trabajando para que de acá a un mes lleguemos en las mejores condiciones al torneo”, esbozó.

En otro de los testimonios recogidos por la Agencia, Claudia Cabañas, profesora de Educación Física y jugadora que estuvo participando de otras ediciones, manifestó que estaba orgullosa “porque estaba vez le toca ser sede a Clorinda”.

Y agregó: “Esto es muy importante y hace muchos años que esperábamos este tipo de eventos acá, que tendrá a más de 140 equipos, lo que generará mucho movimiento en la ciudad desde todo punto de vista”.

Para culminar, sintetizó que “el futbol femenino cada vez suma más adherentes”, significando que este torneo viene a sumar que “más mujeres se animen a practicar este deporte tan lindo”.



