Gran satisfacción en la Secretaría de la Mujer por los artículos de género incluidos en la nueva Constitución Provincial

Tras sancionarse y promulgarse la nueva Constitución Provincial, que fue reformada por los convencionales constituyentes elegidos por el pueblo de Formosa, los tres poderes del Estado juraron fidelidad al nuevo escrito.

De esta manera, en el recinto de sesiones “Don Emilio Tomás” de la Legislatura, así lo hicieron por parte del Poder Ejecutivo, el gobernador Gildo Insfrán; del Legislativo, el vicegobernador Eber Solís; y del Judicial, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín.

Además, en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, el primer mandatario tomó juramento a la nueva Constitución Provincial a la escribana mayor de Gobierno, ministros, ministras y secretarios del Poder Ejecutivo, así como a la fiscal de Estado de Formosa.

En este contexto, luego de dar su jura, la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, puso de relieve que “la nueva Constitución incluye importantes artículos de género”, destacando “la paridad e igualdad de género, así como la defensa de los derechos de las mujeres y sectores vulnerables, lo que genera una gran satisfacción en la Secretaría de la Mujer”.

“Estamos muy felices de que se haya cumplimentado con tanto”, expresó, resaltando la importancia de incluir a la Carta Magna cuestiones de género y señaló esto fundamental sobre todo por “lo que acontece en el orden nacional, con la quita de derechos”.

Sin embargo, aseguró que “acá en la provincia de Formosa sucede todo lo contrario”, ya que en el nuevo escrito constitucional se resguardan derechos adquiridos en el Modelo Formoseño, que tienen que ver con la paridad de género; igualdad de género; y las relacionadas a la violencia de género.



