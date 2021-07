Obra de la pileta olímpica climatizada de Formosa presenta avance superior al 50%

Detalles



El edificio con la pileta ocupa una superficie total de 4.400 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu, entre Córdoba y Fortín Yunká en la capital.



La piscina fue hecha de hormigón armado “in situ” con sistema de juntas tipo “whater stop”; las graderías para el público, también de hormigón, tienen una capacidad para albergar a 250 personas, y cuenta con un sector de cabinas para las transmisiones televisivas o radiales de eventos.



Asimismo, posee un sistema de cubierta parabólica metálica de grandes luces y tiene cerramientos laterales y tabiquería interior de muros de mampuestos y panelerías especiales adecuados para el control térmico, humectativo y acústico.



Lo mismo que carpinterías especiales con control de aislación térmico y de pisos y revestimientos adecuados a la reglamentación sanitaria y de seguridad. De igual modo se incluyen además rampas, escaleras y ascensores.



Gestionado desde hace tiempo por la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la provincia, atendiendo a una demanda de los deportistas de esta disciplina, “es un proyecto único y muy anhelado” en la provincia subrayó Valdez, enfatizando que le dará al deporte de Formosa un salto de calidad, en cuanto a que permitirá la realización de torneos de índole regional, nacional e internacional.





Tecnología e innovación



Sobre este mismo tema amplió la inspectora de la obra, la arquitecta Susana Ravetti, quien consignó que la piscina tiene las medidas de 50 metros de largo por 25 de ancho, es decir las dimensiones reglamentarias.



En diálogo con la Agencia, hizo notar que “la climatización de agua y aire se hace con una tecnología de innovación que permite reducir un 70% el consumo de energía. Se trata de un sistema de regulación del clima denominado geotérmico”.



Es decir que esa tecnología de regulación que “es automatizada” permitirá llevar adelante competencias en todas las estaciones del año.



Según pormenorizó, “el agua para mantener la densidad que se requiere para la práctica deportiva debe tener una temperatura de 26 grados, mientras que el aire debe estar en 28 grados, lo que permite que no condense ni se evapore el agua y no perdamos ni cloro ni tampoco afecte a las estructuras” edilicias.



Asimismo, dijo que las estructuras de la piscina son de hierro galvanizado, demandando su fabricación “toda una tecnología que se tuvo que hacer en Buenos Aires”, resaltando que la misma permite que “el edificio esté preparado para evitar el efecto de corrosión del cloro”.



Puntualizó en marcar que el proceso de calefacción del agua se realiza cada cuatro horas, es decir, tiene seis renovaciones en un día. “Constantemente se renueva el agua para no perder la pureza y la limpieza”, realzó.



Imponente obra



En cuanto a otros aspectos arquitectónicos, la imponente obra cuenta con un sistema de accesos al edificio controlados, discriminados según sean público general o usuarios autorizados al sector de piscina.



Esto posibilitará el control de la circulación, seguridad y privacidad de los diferentes espacios.



Y agregó que “en todo el perímetro inferior de la pileta tenemos acceso a las instalaciones y podemos ver el estado de las mismas”, enumerando otra de las características que se destacan del proyecto.



A ello se debe sumar que habrá un sistema de prevención de escapes y seguridad ante siniestro y accidentes. Y un sector médico y de emergencias que incluye espacios para acceso de ambulancias y reanimación, entre otros aspectos a destacar.



En el mismo sentido, alrededor de la piscina hay dispuestos dos canales reglamentados por los organismos de la natación, destacó Ravetti, en el cierre de la entrevista a la Agencia.



Mencionó que uno de esos canales “se ocupa de evitar las olas a los competidores laterales” porque “al estar los nadadores sobre la pared producen una ola que les vuelve; entonces lo que hace el canal es absorberlos, recogerlos y enviarlo a una cisterna de compensación y desde ahí es tomada por los filtros, luego pasa a los calefactores para ser impulsada con la temperatura óptima”, finalizó.

