Orrabalis sobre la nueva CP: “En campaña prometimos que se incorporarían los derechos de cuarta generación y, como el Gobernador, cumplimos esa promesa”

En diálogo con AGENFOR, el secretario en Ciencia y Tecnología quien también es candidato a diputado nacional suplente por el Frente de la Victoria, Camilo Orrabalis, expresó su “orgullo” por la “moderna Constitución que tenemos ahora” y por la que juró “con mucho honor” el pasado jueves 11 por la tarde porque con ella “podremos realmente trabajar para el pueblo de Formosa”.

“Pronuncio con orgullo un fragmento de nuestro preámbulo que dice: Nos el pueblo de la provincia de Formosa, a través de sus representantes, reunido en Convención Constituyente, con el objeto de plasmar el Modelo Formoseño para un proyecto provincial reafirmando la auténtica identidad multiétnica y pluricultural, garantizando el fortalecimiento de los poderes públicos, una mayor participación de los habitantes de la provincia por sí y a través de las organizaciones libres del pueblo”, sostuvo.

En ese sentido, el candidato habló sobre la importancia de la incorporación de derechos de cuarta generación en la flamante Carta Magna y aseveró que, aún cuando no estaban contemplados allí, en Formosa, “se vienen aplicando”.

“En campaña me tocó también ser candidato a convencional constituyente y, por eso, salimos a prometer a la población de Formosa que si el pueblo formoseño nos daba respaldo en las urnas, los derechos de cuarta generación iban a quedar plasmados en la Constitución”, recordó.

Y añadió: “Esa fue la palabra empeñada, como lo hace nuestro Gobernador y cumplimos con esa promesa los 21 constituyentes”.

Asimismo, Orrabalis consideró que estos derechos de cuarta generación son “transversales prácticamente a toda la materia que hacen a las decisiones políticas” y, “en nuestro caso en particular la Ciencia, la Tecnología, todo lo que tenga que ver con la conectividad, la identidad digital, la protección frente a los riesgos de esta nueva tecnología emergente”.

“Trabajar a nivel global todas estas discusiones es realmente un paraguas muy importante que la provincia en su Carta Magna hoy lo pone, que ha plasmado estos derechos para que todos los formoseños tengamos garantizados”, agregó.

Y ahondo: “También nos solidifica para seguir trabajando en este camino que venimos haciendo desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología donde tenemos la condición, la decisión y el objetivo de que todo lo que se desarrolla en Ciencia y Tecnología, y la inversión que pone el Estado presente y existente para el campo científico y tecnológico de la provincia de Formosa, siempre tiene que estar orientado al servicio del pueblo”.

Para finalizar, el funcionario celebró este respaldo constitucional y garantizó que seguirán “trabajando con mucho empeño para que nuestra joven provincia de Formosa, día a día, se desarrolle y que la Ciencia y Tecnología respalden el crecimiento de ella”.



