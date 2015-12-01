La Policía detuvo a tres sujetos imputados en distintas causas judiciales

• Los procedimientos se realizaron en los barrios San Isidro Labrador y Fray Salvador Gurrieri

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres denunciados por los delitos de “Hurto”, “Amenazas en contexto de violencia de género” y “Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar”, en diferentes sectores de la ciudad.

Las primeras dos intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini: el sábado último con la aprehensión de un hombre en el barrio Fray Salvador Gurrieri involucrado en el hurto de un motor elevador de agua y grabado por las cámaras de seguridad en el Divino Niño; mientras que el domingo capturaron un sujeto de 34 años en el San Isidro Labrador por amenazar de muerte a su ex pareja, que también registraba pedido de comparendo por otra causa, con intervención del Juzgado de Paz.

El tercer caso se concretó el domingo alrededor de las 14:10 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Novena acudió a un requerimiento en la manzana 70, del barrio Fray Salvador Gurrieri, por un hecho de desorden familiar.

Allí, una mujer denunció que su hermano de 29 años estaba alcoholizado y la amenazó de muerte, con intenciones de agredirla físicamente, pero su pareja lo evitó.

En el lugar, el sujeto fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



