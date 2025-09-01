BUP: “Este nuevo sistema electoral no es accesible para las personas con discapacidad”

La Escuela Especial N° 12 fue sede de un taller sobre la Boleta Única Papel (BUP), destinada a toda la comunidad educativa.

Dicha capacitación estuvo a cargo del diputado provincial y jefe del bloque justicialista de la Legislatura Provincial Agustín Samaniego y permitió conversar acerca de las dificultades que presenta este sistema, en cuanto a la inclusión y autonomía de todos los votantes.

Así lo indicó el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, quien en diálogo con AGENFOR remarcó que “debemos pensar en el voto accesible, porque se trata de una elección nacional tan particular”.

Tiene que ver “con la nueva accesibilidad”, donde por ejemplo “a las personas ciegas les va a costar mucho votar de esta manera”.

“En Formosa votamos de otro modo, pero esta es una elección nacional, entonces debemos adaptarnos. Por eso hicimos este taller”, indicó.

Consultado sobre este nuevo sistema de votación, Miers fue contundente: “Esta va a ser la elección menos accesible, sobre todo, para las personas ciegas. Este sistema que propone Nación no es accesible para las personas con discapacidad. Por eso estamos haciendo talleres y vamos a seguir realizándolos para que las personas puedan votar”.

“Desde que asumió el presidente (Javier) Milei nada es accesible, ha dejado sin derechos, sin las terapias y todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad”, lamentó.



