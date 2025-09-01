Aprehendieron a dos mujeres y recuperaron objetos robados

• Fue en el marco de la investigación de un caso de robo

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a dos mujeres, de 26 y 31 años, y recuperaron tres palas de hierro, un televisor, una motoguadaña y un motor elevador durante un allanamiento.

El caso se registró el martes último por la mañana, cuando un vecino del barrio Nueva Formosa denunció la sustracción de varias pertenencias de su casa y se inició una causa judicial por el delito de “Robo”.

Luego de un minucioso relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a las responsables.

Con los elementos probatorios reunidos, el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, ordenó allanar una vivienda de la manzana 3 del barrio Nueva Formosa.

La medida judicial se concretó en la mañana del miércoles último, lo que culminó con el secuestro de los objetos de valor y detención de dos mujeres.

Ambas fueron notificadas de su situación procesal y quedaron detenidas a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, el damnificado reconoció los objetos recuperados como de su propiedad y se los restituyeron.

INTERVENCIÓN

Detuvieron a dos sujetos y secuestraron dos motocicletas

• El procedimiento se realizó en el barrio Divino Niño de esta ciudad

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno aprehendieron a los dos autores de la sustracción de una moto Siam Qu en pleno centro de esta ciudad, recuperaron el rodado y secuestraron la Corven Energy utilizada para cometer el ilícito.

Gracias a los análisis fílmicos de las cámaras de seguridad del lugar del hecho, los investigadores reunieron evidencias que permitieron esclarecer el caso.

Con esa información, los policías aprehendieron a los responsables de 27 y 37 años en el barrio Divino Niño de esta ciudad y secuestraron una motocicleta Corven Energy utilizada para cometer el ilícito.

Con las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, ordenó allanar el domicilio de los detenidos, donde se secuestraron elementos de interés en la causa.

En la continuidad de la investigación, hallaron la motocicleta denunciada como sustraída en un baldío ubicado entre la Ana Elías de Cánepa y la Somacal del Distrito Cinco.

Los rodados secuestrados y las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia provincial.



