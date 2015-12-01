La Policía detuvo a un sujeto con cocaína

• También se secuestró una motocicleta, dinero y un celular

Integrantes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) detuvieron a un hombre, secuestraron droga, una Zanella ZB, dinero y un teléfono celular, sobre la calle Somacal, en pleno Distrito Cinco de esta ciudad.

La intervención fue realizada el miércoles último durante recorridas preventivas en los barrios República Argentina y El Porvenir.

Durante esa actividad, identificaron a un sujeto a bordo de una moto, que en medio del cacheo de seguridad salió a correr, arrojó tres envoltorios que contenían una sustancia blanquecina y terminó detenido.

Al lugar acudió el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y comprobó mediante el reactivo químico que se trataba de cocaína.

Los policías secuestraron la droga, una motocicleta, dinero y un celular; mientras que el hombre quedó alojado en la dependencia, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.



