Chocolate con pan casero y torta parrilla para los vecinos del barrio Fray Salvador Gurrieri

El Partido Intransigente siempre está y queda de manifiesto en cada acción política que realiza la comprometida militancia del partido que en Formosa preside el profesor Luis Recalde. Una vez más demostró estar de lado de los más vulnerables organizando una gran chocolateada que estuvo acompañada por ricas tortas a la parrilla y pan casero elaborados por los hombres y mujeres que acompañan al profesor Recalde en esta noble misión.

Cada semana en este punto de la ciudad u otros el Partido Intransigente, que integra el Frente de la Victoria demuestra empatía con los vecinos y las vecinas que más necesitan. "No es una obligación, lo hacemos de corazón con una palabra de aliento y algo más para las familias que necesitan", señaló un joven que colabora todas las semanas.

"El Partido Intransigente siempre está. Es más que un slogan, es una forma de vida y es la política a favor de los que menos tienen. Nuestra valoración para el gobernador, el intendente y el presidente de nuestro espacio que nos inspiran a continuar", cerró una solidaria colaboradora.







