Aprehendieron a cuatro sujetos y secuestraron cuchillos

Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Formosa y Clorinda

Efectivos policiales detuvieron a cuatro hombres y secuestraron cuchillos durante la investigación de varias causas judiciales, con intervención de la Justicia provincial.

El primer caso se produjo el lunes último, alrededor de las 13:30 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Quinta capturaron a un joven, de 21 años, imputado en una causa por “Amenaza y daño por incendio” por quemar algunos bienes de su casa, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El segundo procedimiento también lo realizó personal de esa dependencia y permitió la detención de un hombre con tres causas pendientes por los delitos de “Hurto”, “Robo con el uso de arma blanca” y “Atentado y resistencia contra la autoridad”.

La tercera intervención se concretó el martes último, a las 23:30 horas, cuando uniformados del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Zona Dos, de Clorinda, aprehendieron a un hombre, de 35 años, involucrado en un caso de “Robo con el uso de Arma Blanca”, donde además secuestraron el cuchillo utilizado para la consumación del hecho.

El último caso estuvo a cargo de integrantes de la brigada investigativa de la Comisaría Seccional Cuarta, durante patrullajes en el barrio San Juan I, de esta ciudad capital.

Allí observaron la presencia de cinco individuos en la intersección de las calles Joaquín de Los Santos y Primera, uno de los cuales salió a correr en medio de las tareas de identificación.

Al ser interceptado, intentó herir a los uniformados con un arma blanca, pero terminó aprehendido, secuestrándose el cuchillo y trasladado a la dependencia

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de sus situaciones procesales y quedaron alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial.







