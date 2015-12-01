Detuvieron a tres hombres y secuestraron dos vehículos por otro caso de estafa

• El procedimiento fue concretado en el barrio Don Bosco, de esta ciudad

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento de Informaciones Policiales detuvieron a tres chaqueños por comprar un automóvil con cheques adulterados.

El caso tuvo lugar el martes último, alrededor de las 21:20 horas, cuando los investigadores observaron un automóvil Ford Focus estacionado sobre la calle Yunká al 800, del barrio Don Bosco de la ciudad de Formosa.

Allí, identificaron a su conductor, de 39 años, quien manifestó que aguardaba a unos familiares que realizaban la compra de un vehículo.

Minutos después abordó un Volkswagen Bora conducido por un joven, de 21 años, acompañado por otro de 22, todos residentes de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Estos últimos comentaron que compraron recientemente el auto a un hombre por la suma de 19 millones de pesos, mediante la entrega de dos cheques.

Ante la solicitud policial, el vendedor llegó al lugar y exhibió los cheques recibidos por los sujetos que adquirieron el Volkswagen.

Inmediatamente, se convocó al personal de la Dirección de Policía Científica, que analizó los documentos y detectó diferencias en las firmas estampadas que no coincidían con las registradas oficialmente, por lo que se supuso que los valores habrían sido adulterados.

Ante tal situación, los efectivos precedieron al secuestro de ambos rodados, los cheques, la cédula de identificación del vehículo, el boleto de compraventa y los teléfonos celulares de los involucrados.

Luego se recibió la denuncia del damnificado, quien habría sido víctima de una maniobra fraudulenta.

Los datos fueron verificados ente la Dirección General de Informática Policial y se comprobó que ninguno de los vehículos secuestrados registraba otros impedimentos legales, en cuanto a los hombres uno de ellos tenía pedido de captura de la justicia chaqueña.

Los tres sujetos fueron detenidos y notificados de situación procesal, alojados en celdas a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de la Provincia de Formosa a través de la División Delitos Económicos, exhorta a la población a que tomen los recaudos necesarios en oportunidad de realizar operaciones comerciales que guarden relación con la compra-venta de vehículos y las diversas formas de pago, haciéndoles saber que en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Vial, funciona la Planta Verificadora de Vehículos con personal capacitado para la función al igual que el Gabinete Criminalístico de Policía Científica, que se complementan con el profesionalismo de los detectives de la División Delitos Económicos, en función de la construcción colectiva de la seguridad en beneficio de la sociedad formoseña. (Con foto)



