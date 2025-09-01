La Fiesta de los Estudiantes fue todo un éxito en Las Lomitas





Más de tres mil jóvenes participaron de la Fiesta del Estudiante en la localidad de Las Lomitas.

El evento, que fue todo un éxito, cerró con un gran show musical y la elección de la representante de los estudiantes, festejos que reunieron a los colegios de esa localidad del centro provincial, a la que llegaron los jóvenes con mucho entusiasmo para participar de los juegos recreativos.

En ese marco, asistieron con banderas, pancartas, vestidos con diferentes colores para participar de las competencias, además portaron instrumentos musicales para acompañar las acciones desarrolladas en el predio del Hogar Juana Teresa.

Allí se concentró la atención durante la tarde, y donde también dijo presente el joven DJ Alan Guerrero, quien resaltó que Formosa tiene un Estado presente que a través de sus políticas públicas genera inclusión e igualdad de oportunidades.

En consonancia con ello, el concejal electo por el Frente de la Victoria Jorge Martínez Meza acompañó la alegría de los jóvenes y participó de la elección de la representante estudiantil 2025.

Los jóvenes, felices por este festejo que los tuvo como protagonistas, simplemente agradecieron la organización de esta jornada desarrollada este sábado 27.







