La Maratón por el Mes del Empleado Público contó con una gran participación, resaltaron desde el IAS









En el marco de las “Olimpiadas Deportivas 2025 Mes del Empleado Público”, en la mañana de este sábado 27, se corrió la Maratón organizada por el Instituto de Asistencia Social (IAS), con una gran participación de alrededor de 700 personas inscriptas. También se destacó que los grupos de running se sumaron para compartir esta jornada deportiva.

La misma se llevó a cabo en la Avenida Néstor Kirchner (frente a la estatua que lo recuerda) de la ciudad capital. Las distancias fueron de 800 metros, 1, 3 y 5 kilómetros.

Al respecto, Isidro Ríos, director de Comercialización del IAS, celebró que “fue un éxito la maratón diseñada para todos los empleados públicos”, a través de la cual se buscó que ellos confraternizaran en este mes que celebra su día.

Por otro lado, indicó que “bien temprano” se comenzó esta actividad y agradeció a todos por el acompañamiento como al público presente.

De igual manera, valoró que los distintos organismos del Gobierno provincial estuvieron prestando colaboración y apoyo en la organización. Como ser la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, la Policía de Formosa, cuya institución brindó la seguridad al circuito, declaró Ríos.

Asimismo, añadió que otras de las carteras había sido el Ministerio de Desarrollo Humano, el cual permitió garantizar la cobertura de salud de los participantes, “sin registrarse ningún inconveniente” en ese sentido.

En definitiva, subrayó que “fue una experiencia muy linda” la que se vivió, y que su realización “motiva también a practicar deporte, que también es salud y bienestar para las personas”.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió también el testimonio de quienes compitieron, como el caso de Tania López, quien cumple funciones en la parte administrativa del Instituto PAIPPA, y comentó que estuvo participando después de mucho tiempo de una maratón debido a que se había lesionado.

En ese sentido, dijo que se sintió “muy bien” corriendo, incluso logró un tiempo que para ella fue positivo, agregando que este tipo de actividades promueven el vínculo con empleados públicos.

Es así que conoció a muchos de otras áreas, sostuvo. Mientras que Javier Navarrete, integrante de la Policía de Formosa, al brindar su testimonio, expuso que él siempre está participando de todas las carreras que organiza el Gobierno provincial.

“Este es un deporte muy sano”, enfatizó, por otro lado, señaló: Hice en 17 minutos aproximadamente los 5 kilómetros”, y, por último, distinguió al circuito en el que se corrió.



