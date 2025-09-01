“Formosa Hermosa” despunta en la Feria Internacional de Turismo

En el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires, abrió la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), donde empresas, organismos, operadores y provincias argentinas desplegarán hasta el 30 de septiembre lo mejor de su potencial y sus ofertas turísticas.

La provincia de Formosa dijo presente en el primer día de este destacado evento a través de una delegación que compartió shows en vivo, gastronomía típica, cultura y toda la calidez de la gente formoseña, mostrando al país y al mundo por qué Formosa es un destino único.

En diálogo con AGENFOR, la ministra de Turismo, Silvia Segovia, subrayó que “en el Día Mundial del Turismo, comenzamos a vivir una edición más de la Feria Internacional del Turismo, que es una de las más importantes de América Latina, donde los emprendedores y prestadores turísticos tienen la oportunidad de promocionarse y posicionarse”.

Destacó que “estamos desarrollando nuevas rutas turísticas, innovando en productos y mostrando toda nuestra riqueza natural y cultural, que es realmente hermosa y digna de ser conocida”.

En ese sentido, puso en valor “la decisión del gobernador Gildo Insfrán para afianzar lo que tiene que ver con el sector turístico formoseño”.

Por su parte, el chef Alejandro Aquino resaltó que “siempre trato de estar en la organización o apoyando a los que les toca ir a esta feria a demostrar lo lindo que tiene nuestra provincia en su gastronomía, turismo y cultura”.

Consideró que “es importante” participar de este evento para “seguir fortaleciendo lazos y que la provincia muestre lo que tiene, hermanándonos con todo el país y los países limítrofes también, mostrando nuestra cultura, las tradiciones, la gastronomía y lo que se produce”, además de las bellezas naturales con las que cuenta, como el Bañado La Estrella.

En cuanto a lo gastronómico, “tenemos yacaré, pacú, búfalo, chivito paippero del oeste formoseño, que vamos a estar cocinando para ofrecer y que puedan degustar” quienes se acerquen al stand de Formosa.

Asimismo, Federico Pérez Tehuel, emprendedor de los alfajores formoseños artesanales “Wapoó”, indicó que “es mi primera vez en la FIT, una hermosa posibilidad para dar visibilidad a los emprendedores y a las cosas que se hacen en Formosa”.

“Con la marca ‘Wapoó’ estamos ya hace un tiempo, así que nos va a servir para darle visibilidad en todo el país y esperemos que afuera también”, señaló en cuanto a las expectativas por participar del evento.

“Estamos haciendo un muy buen producto, que lo desarrollamos a nivel provincial y nacional”, finalizó.

“Estamos felices por venir a representar Formosa con mis compañeros, que son grandes músicos: Sergio Samudio en el bajo y Germán Arriazu en la guitarra”, dijo la cantante Rocío Ledesma, comentando que “hicimos zambas, chacareras, tangos y chamamé” en su presentación en la FIT.

En esa línea, José Ferreyra, del Ballet Folklórico Provincial, comentó que “ya hace cuatro años que venimos a esta feria y siempre es un gusto bailar y representar a la provincia de Formosa”.



