La Expo Rural Pirané 2025 vuelve con todo

Después de cinco años, este 11 y 12 de octubre, reabrimos el predio para vivir la gran fiesta del campo, la industria y el comercio.

🐂 Reproductores bovinos: Saldrán a la venta en ganado mayor: toros, vaquillonas preñadas y para servicio.También más de 500 cabezas de invernada. Día sábado 11 de octubre, después de las 14:00 h.

🐑 Ganado ovino, porcino, caprino. Aves de corral

🎡 Parque de atracciones

🍖 Asado a la estaca, patio de comidas, música en vivo y mucho más

📍 Te esperamos en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Pirané – Ruta 3

🎟 Entrada libre y gratuita

👉 Dos jornadas para disfrutar en familia, con tradición, cultura y el espíritu rural que nos une.

Sé parte de este encuentro único! Inscripciones para los Stands al 3704-240403.