Se realizó una jornada de concientización vial en la Peatonal Rivadavia

Durante la mañana del viernes, la Dirección de Tránsito de la comuna capitalina, en conjunto con estudiantes de la carrera de Criminalística de la Universidad de la Cuenca del Plata, llevaron a cabo una jornada de concientización vial en la Peatonal Rivadavia, frente al reloj histórico.

Como parte de la actividad, se instalaron dos stands informativos destinados a promover la concientización sobre las normas de tránsito y la prevención de accidentes viales. De este modo, se distribuyeron folletos y se dialogó con los transeúntes acerca de la importancia de respetar las reglamentaciones viales al conducir o desplazarse por la ciudad.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad de la Cuenca del Plata y la Dirección de Tránsito Municipal, que permite a los y las estudiantes realizar prácticas profesionales vinculadas a la seguridad y prevención ciudadana.

Al respecto, la Lic. en Criminalística e integrante del área de Tránsito, Daniela Oviedo, precisó: “Nosotros estamos acompañando desde la Dirección de Tránsito a los alumnos y alumnas que cursan la Licenciatura en Criminalística en la Universidad de la Cuenca del Plata para fortalecer la prevención de accidentes”.

“Básicamente la activad consistió en difundir las leyes y el respeto por ellas, con entrega de folletos y respondiendo preguntas de las personas. Se trató sobre diversas cuestiones, como el respeto del semáforo en rojo y el paso peatonal, el uso del casco reglamentario, y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, entre otras. Respetar todas estas normas es fundamental para lograr una sociedad más ordenada y segura”, concluyó Oviedo.



