Jofré recibió muestras de afecto y apoyo de estudiantes primarios





El intendente, Ing. Jorge Jofré, obtuvo demostraciones de afecto por parte de los estudiantes primarios de la Escuela N.º 3 "Dr. Luis Sáenz Peña", durante una recorrida educativa que realizaron los niños por los diferentes sitios y monumentos históricos de la ciudad.

Al respecto, Jofré manifestó su alegría ante los presentes: "De camino a la oficina me crucé con el grupo de chicos de la misma institución donde pasé mis años de infancia. Por ello, no pude evitar acercarme a saludarlos y compartir un agradable momento que me devolvió recuerdos muy queridos".

Además, en el marco del Día del Estudiante, el Jefe comunal recalcó el valor y esfuerzo de los docentes y alumnos: "Felicito a todos aquellos que son parte de la educación pública, ya que el estudio es la herramienta necesaria y única para alcanzar los sueños individuales y colectivos".



