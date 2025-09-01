La Policía investiga el incendio intencional en una vivienda

• Los uniformados realizan las investigaciones para establecer la identidad del presunto autor y lograr su detención

Los integrantes de la fuerza provincial se encuentran en plena investigación para aprehender al autor del incendio ocurrido en un inmueble ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Alrededor de las 4:00 horas de este sábado, los efectivos de la Comisaría Novena y del Destacamento Bomberos La Nueva Formosa verificaron un requerimiento en una vivienda de la manzana 72 del mencionado barrio.

Allí, los propietarios ya habían controlado el incendio y los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento, mientras que el perito determinó que el siniestro fue intencional y se originó sobre una frazada de tela, utilizada como cortina ubicada sobre una reja del sector frontal.

Además, se solicitó la presencia del personal del SIPEC, quien asistió al dueño de casa, de 63 años, quien se hallaba descompensado por inhalación de humo, no siendo necesario su traslado.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

La investigación continúa, a fin de establecer la identidad de los autores.



