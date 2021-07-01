Jofré firmó convenio con “ZL Auto” para facilitar la renovación de las unidades destinadas al servicio de remises

Durante la mañana del viernes, en el Salón de Intendencia, el intendente Jorge Jofré firmó convenio con “ZL Auto-Concesionario Oficial Fiat”, a fin de facilitar la renovación de las unidades destinadas al servicio de remises en la ciudad.

Asistieron a la firma del acuerdo el representante de “ZL Auto”, Ing. Jorge Luis Loza; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino; el subsecretario de Gobierno de la comuna, Fabián Cáceres; el director de Transporte, Fabián Olivera; y los dueños de empresas de remises.

De este modo, quedó establecido que la finalidad del presente convenio tiene por objeto facilitar la renovación del parque automotor destinado al servicio de remises, a través de un acuerdo entre la empresa ZL Auto y la Municipalidad, para la adquisición de unidades 0km, lo que redundara en varios beneficios tanto para los agentes de remises, usuarios y ciudadanos en general.

Entre los beneficios mencionados se destacan: fácil acceso a posibilidades crediticias; descuentos efectivos y directos para adquisición de unidades 0 km; bonificación del 100% de los gastos de entrega de las unidades (entrega, flete, formulario); toma de la unidad usada al mejor precio del mercado, como parte de pago; un mejor servicio para los usuarios, que dispondrán de mayor comodidad y eficiencia; menor índice de polución ambiental, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías utilizadas en las unidades 0km; y menor índice de contaminación sonora, debido a los elementos incorporados en los vehículos.

Al momento de hacer uso de la palabra, el jefe comunal destacó que “la renovación de los vehículos es un largo anhelo que tenemos con los dueños de las empresas de remises, por eso estamos esperanzados en que podamos concretarlo con la firma de este convenio”.

“Sabemos que estamos en un momento en que la economía no es estable, sobre todo por los cambios en los valores del dólar, por eso es fundamental que estas cuestiones puedan resolverse lo más pronto posible. Esperamos que se pueda sacar provecho de esta situación y se beneficien todos: los dueños de empresas de remises, choferes y pasajeros. Es importante también que en Formosa se generen fuentes laborales, y las empresas de remises, aparte de brindar un servicio muy importante como el traslado de las personas, son generadoras de puestos de trabajo, por eso les deseo el mayor de los éxitos”, añadió Jofré.

Por su parte, el representante de ZL Auto, Ing. Jorge Luis Loza, expresó: “Es un gusto colaborar con la municipalidad y asociarnos con los dueños de las empresas de remises para la renovación del parque automotor destinado al servicio de transporte de pasajeros. Entendemos que es importante tener unidades en buen estado, no solamente por la seguridad y la comodidad de los pasajeros, sino también por la rentabilidad del negocio, así que estamos entusiasmados con esta propuesta”.



