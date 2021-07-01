La CGT Formosa celebró la nueva Constitución porque garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores estatales

En un comunicado que dio a conocer, este viernes 12, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), se refirió a la promulgación de la nueva Constitución provincial y expresó, “con gran satisfacción” que la misma “constituye una herramienta fundamental”.

La nueva Carta Magna, sostiene el escrito, “contempla los derechos esenciales de los ciudadanos, reafirma el sustento al trabajo constituyendo una defensa primaria, a fin de garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores del Estado en el territorio provincial”.

“Este ordenamiento, refleja el amor de nuestro Conductor hacia su pueblo esclarecido y agradecido, ya que mantiene la soberanía política e independencia económica, adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano, democrático, participativo y social, promueve la equidad y una eficiente distribución de los recursos, la compatibilidad de las acciones en el ámbito económico, social, cultural, intelectual y político, como así también garantiza la participación y el desarrollo con igualdad de oportunidades sostenido por el principio de justicia social, la popularidad y la inclusión que caracteriza nuestro modelo”, se puede leer en el documento.

Asimismo, señala la importancia de la política administrativa en relación al principio de igual remuneración por igual tarea, tendiente a equiparar situaciones similares, basado en el concepto fundamental de que “el empleado honra al cargo y no el cargo al empleado”.

Además, respetando los convenios colectivos de trabajo, estatutos, estatuto-escalafón, escalafones, acuerdos y leyes específicas ya existentes, con participación activa de las organizaciones sindicales agrupadas, mediante paritarias que el Estado le deberá otorgar, asegurando sus individualidades y modalidades específicas, el goce efectivo de los derechos de los trabajadores en defensa de sus intereses profesionales y condiciones para acceder al beneficio de la jubilación con un haber jubilatorio móvil, integral e irrenunciable.

Por lo expuesto, el comunicado demuestra “nuestra deferencia al doctor Gildo Insfrán, a quién seguiremos acompañando en la tarea de conducir los destinos de nuestro pueblo para garantizar la independencia e igualdad en dignidad y derechos”.

Y lleva la firma del secretario Gremial de la CGTRA Reg. Formosa, Vicente García Insfrán; y el delegado regional, Hilario Martínez.



