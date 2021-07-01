De la Rosa: “Con Fabián vamos a ir a la Cámara de Diputados a defender los derechos de los formoseños y de todos los argentinos”

Este jueves 11 en las instalaciones del club Sarmiento de la ciudad de Formosa, camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre, se brindó una charla informativa a personal de salud sobre la Boleta Única Papel.

La jornada contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y de los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres y Camilo Orrabalis.

Al respecto, la licenciada Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista de candidatos, expresó que “es necesario seguir defendiendo derechos en el Congreso de la Nación”, al tiempo que aseguró que “por eso con Fabián (Cáceres) vamos a ir a la Cámara de Diputados y nos vamos a sentar a defender los derechos de los formoseños, formoseñas y de todos los argentinos”.

Respecto al contexto nacional, De la Rosa, señaló que “el presidente Javier Milei ya dijo que vino a socavar las bases del Estado argentino” y eso “lo estamos viviendo”.

En cambio, subrayó que “en Formosa, ese no es nuestro modelo” y resaltó que “el Modelo Formoseño tiene que ver con la justicia social, la igualdad de oportunidades, con más derechos para la gente y con un Estado presente y eso es lo que defendemos y vamos a defender”.

En la misma línea, el candidato a diputado nacional Fabián Cáceres, destacó la “fiesta en este querido Club Sarmiento donde compartimos un encuentro con trabajadores y trabajadoras de la salud y con la militancia en general”.

Asimismo, señaló que “es un orgullo compartir la lista con una compañera como la licenciada Graciela de la Rosa, que tiene vasta experiencia tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como así también en la Auditoría Nacional del Estado” y reafirmó que “es verdaderamente un honor también estar con Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, que son compañeros de militancia”.

Al concluir, enfatizó en que "todos los que formamos parte de esta lista tenemos el compromiso y la voluntad de defender en la Cámara de Diputados, los derechos de todos los formoseños, formoseñas y de todos los argentinos en general".












