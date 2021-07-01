Cabrera cuestionó aspectos de la boleta única de papel

Desde la localidad de Ibarreta donde este viernes llegó el equipo del vicegobernador Eber Solís y dar una capacitación sobre la boleta única de papel, el legislador provincial del PJ, Doctor Armando Felipe Cabrera, advirtió que esta modalidad atenta contra el federalismo en cuanto a su impresión, distribución

Cabrera destacó la presencia del Vicegobernador Solís en Ibarreta. “Muy contentos con la visita del Vicegobernador con su equipo de capacitación de la boleta única de papel”, mencionó.

No obstante para Cabrera, ciertos aspectos de la boleta única de papel son cuestionables. “En realidad no es como dice la gente de Milei. La misma sale más cara que las otras boletas y atenta contra el federalismo”, lamentó.

“La imprenta que confecciona esta boleta es del grupo Clarín”. “En consecuencia, la distribución de las riquezas para las imprentas provinciales quedaron muertas”. “Esto es concentración de la riqueza”, describió.

Para el también presidente provisional de la Legislatura, en Argentina el sistema electoral es unitario. “Se respeta la conformación de partidos políticos y designación de legisladores, pero toda la implementación se concentra en Capital Federal”.

“Es la primera vez que vamos a sufragar de esta forma y estamos haciendo las tareas electorales para que el voto sea transparente y vaya a las urnas”. “De ahí a que sea claro lo evaluaremos después”, agregó.