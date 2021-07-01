Parques y Espacios Verdes de la comuna entregará plantines desde la próxima semana

El municipio capitalino, a través de su Dirección de Parques y Espacios Verdes, está poniendo a punto un importante número de plantines para hacer entrega a vecinos y vecinas de la ciudad, a partir de la próxima semana, teniendo en cuenta que estamos en proximidades de la primavera y es un tiempo propicio para plantar.

Mercedes Casals, responsable del área, indicó: “tenemos programado realizar una entrega de ejemplares a todos los vecinos de la ciudad, visto que nos hallamos en un momento apropiado para plantar, a quienes esperamos desde el 16 del corriente, todos los martes y jueves de 8 a 11 horas, con DNI en mano, en Av. 9 de Julio y Saavedra, a quienes se entregarán dos arbolitos en forma gratuita”, anticipó.

“Esta actividad se hará extensiva hasta octubre – agregó –, y del mismo modo queremos avisar a los vecinos que, a través del 0800-9999-147 pueden solicitar la plantación en puerta, en caso de no poder trasladarse”, aclaró la funcionaria.

“También queremos invitar a vecinos en general a acercarse al Vivero Municipal, sito en Av. Nicolás Avellaneda, pasando la Av. Arturo Frondizi (prolongación de Napoleón Uriburu) 200 m a la derecha, en el B° San Jorge, para conocer las instalaciones, recorrer un lugar atractivo y ver las especies que tenemos”, dijo.

Casals remarcó que “es bueno ver que la gente está dando cada vez más importancia a la plantación en la ciudad, teniendo en cuenta que antes la entrega rondaba entre 1.500 a 2.500 ejemplares por año, y ahora superamos los 9.000, viendo también el crecimiento horizontal de la ciudad con muchos barrios que están desprovistos de árboles”, detalló.

“La plantación es algo que podemos hacerlo tranquilamente con los vecinos, de hecho hay asociaciones que se suman y dan una mano para llevarla a cabo en plazas y plazoletas, y a quienes les interese están invitados a acercarse a la Dirección para coordinar las actividades” expresó para finalizar.



