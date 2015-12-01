Intentó ingresar marihuana a una dependencia policial y quedó detenida

• La droga estaba escondida en un paquete de yerba

Una mujer de 35 años fue aprehendida al ser descubierta por la guardia de la Subcomisaría Antenor Gauna, cuando intentaba entregar un envoltorio de marihuana a su hermano dentro de un paquete de yerba.

La hermana de un interno fue a la dependencia para entregar mercaderías y alimentos, pero mediante el protocolo de seguridad, los efectivos inspeccionaron el contenido y hallaron la droga.

Luego se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizaron la prueba con reactivos químicos y determinaron que se trataba de cannabis sativa.

Una vez finalizadas las diligencias, la mujer fue notificada de su situación procesal y quedó alojada en una de las celdas de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2.

Por el hecho, se inició una causa judicial por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina. (Con foto)



