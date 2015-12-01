Clorinda: Detuvieron al autor del robo de una agencia de quiniela

• Según los antecedentes de la Policía Nacional del Paraguay, el sujeto tenía prohibido salir del país y portar armas

Integrantes de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a un hombre de 24 años, sindicado como responsable del ilícito ocurrido en una agencia de quiniela del barrio Centro, de la segunda ciudad.

El miércoles último, los policías investigaron la rotura de paneles de blindex y sustracción de dinero del local ubicado en la avenida San Martín e Italia.

Por ese hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, los policías identificaron al sospechoso mediante los relevamientos de cámaras de seguridad de los distintos locales comerciales y testimonios de vecinos.

Con las características físicas y los datos obtenidos, alrededor de las 11:00 horas, capturaron al malviviente en la avenida Costanera y calle Cancio, de Clorinda.

Después, con la colaboración de la Policía Nacional del Paraguay, se estableció que el hombre registra “Prohibición de salir del país y de portar armas”, por estar involucrado en una causa judicial por “Hurto agravado”.

En consecuencia, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.



