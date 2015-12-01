Por quinto día, la Policía busca de manera intensa al hombre que cayó en aguas del Río Paraguay

• El trabajo se realiza en forma ininterrumpida desde la tarde del domingo





Efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos trabajan desde hace cinco días en la búsqueda de Nilson Ramón Gómez, que desapareció en aguas del Río Paraguay, en la zona de Colonia Aquino, ubicada en el acceso a Tres Marías, a unos 18 kilómetros de la Ruta Nacional 11.

El domingo último, integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu fueron alertados de la vuelta de campana de una embarcación alrededor de las 14:00 horas.

Al llegar al lugar, un hombre de 48 años comentó a los uniformados que compartía una jornada de pesca con su cuñado cuando ocurrió el vuelco del bote de chapa.

Relató que él logró nadar hacia la orilla, pero no encontró a su familiar, por lo que rápidamente solicitó presencia policial.

Minutos después también llegaron los miembros especializados del Cuerpo de Bomberos y se sumó el personal de Prefectura Naval Argentina.

De inmediato se activó el trabajo de búsqueda, incluso bajo lluvia, con recorridas a la vera del río y desde entonces se mantiene el operativo para encontrarlo.

La Policía utiliza una embarcación con motor fuera de borda, cabos de vida, salvavidas y otros elementos, más el apoyo de la Prefectura Formosa y vecinos, tarea que ya lleva su quinto día.

A todo esto, en la Subcomisaría Puente Uriburu se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial y se tomaron declaraciones testimoniales a las personas que vieron por última vez a la persona buscada.