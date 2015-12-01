Insfrán: “A los Gobiernos se los mide por los hechos, porque mejor que decir es hacer”

En El Potrillo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración del primer Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en una comunidad Wichí, destacando que “con el Modelo Formoseño hemos transformado a Formosa, especialmente a la zona oeste” del territorio.

Al referirse a la preocupante situación actual del país, lamentó que “tenemos un presidente que se llama (Javier) Milei y que piensa diametralmente opuesto a nosotros”, porque desde su gestión lleva adelante el desmantelamiento de las políticas públicas, implementando medidas de recorte del gasto público, de criminalización de las disidencias y empoderamiento de los intereses corporativos, exacerbando la desigualdad.

Tal es así que “lo primero que hizo al llegar a la Presidencia fue sacarles los módulos alimentarios a los aborígenes, las pensiones por discapacidad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a los docentes”, reprobó contundente el Gobernador, haciendo notar que su gestión hizo frente a todo ello y sostuvo dichas prestaciones con fondos provinciales.

“El Gobierno de la provincia de Formosa se hizo cargo con su presupuesto”, enfatizó, como también en las obras públicas. “Con el presupuesto de todos los formoseños, seguimos haciendo obras públicas para el pueblo”, subrayó y realzó que en todo el territorio “el Gobierno está presente”, mencionando concreciones que permitieron el desarrollo de la zona oeste, como redes domiciliarias de agua potable y rutas pavimentadas.

En ese sentido, puso de relieve que “a un Gobierno se lo mide por los hechos”, ya que “mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y nosotros hacemos y realizamos”, robusteció sobre este concepto de Juan Domingo Perón que se reproduce como una de las máximas de la política.

“Somos hijos de Perón y Evita y eso lo llevamos marcado en el corazón. Nadie nos va a hacer desviar de este camino, esté el Gobierno que esté (en la Nación), en Formosa seguiremos siendo peronistas”, reafirmó.

Asimismo, aludiendo a las próximas elecciones de octubre, recalcó que “el 26 nadie se puede equivocar: en la boleta, el azul del centro”.



