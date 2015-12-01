El gobernador Insfrán habilitó el centro de salud de Lote 8 y anunció la creación de la EPES EIB N°13

Continuando con su maratónica gira de inauguraciones por el oeste formoseño, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegó hasta Lote 8 para inaugurar su flamante centro de salud, este lunes 22 a media mañana, donde anunció la creación de la EPES EIB N°13 que, hasta el momento, era un Anexo.

Allí también lo acompañó el vicegobernador Eber Solís, legisladores nacionales, el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y demás titulares del gabinete provincial; diputados provinciales, el director del centro de salud, Diego Fernández; intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la zona; autoridades policiales, los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, vecinos y vecinas.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa a los sones de la Banda de la Policía, hubo dos invocaciones religiosas por parte del pastor originario Darío Flores y el criollo Carlos Burgos.

Testigo de la evolución

A su término, el responsable del establecimiento sanitario, licenciado Diego Fernández, tomó la palabra y relató que su historia en la comunidad inició como enfermero universitario, en el 2005 y, hace dos años, se incorporaron “las médicas generalistas que tenemos ahora”.

Asimismo, destacó que es egresado de la Universidad Nacional de Formosa y consideró que “estoy en el lugar que estoy gracias a las políticas de salud de nuestro gobierno y, obviamente, al doctor Gildo Insfrán”.

“Que da las herramientas necesarias para que todos podamos estar. Y que hoy en día, es mi experiencia personal, soy un enfermero que estoy hace 20 años acá y hace 15 años en la dirección del Lote 8. La manejé de todas formas, la peleamos de todas formas y aún la seguimos haciendo”, sostuvo.

En ese sentido, el licenciado habló a los presentes y advirtió que “van a querer desvalorizar al Modelo Formoseño con muchas cosas” pero, aseveró, “miramos hacia atrás y estamos viendo un moderno edificio, donde vamos a contar con muchísimas instalaciones y brindar muchísimos más servicios que nosotros teníamos”.

“Por más que digan lo que digan, yo soy testigo de esta evolución. No me lo van a venir a decir ni me lo van a venir a contar. Yo lo he vivido. Hoy en día podemos tener luz las 24 horas, aguas por red, internet, rutas transitables. Así que muchísimas gracias en nombre de toda mi comunidad, de mi equipo de salud”, cerró.

Seguidamente, Norma Rodríguez, recibió por parte de Insfrán de manera simbólica, el pago de cancelación por la adquisición de harina de algarroba de Lote 8; y Fernández hizo lo propio con una ambulancia Toyota Hilux 4x4 0 KM.

Creación de la EPES EIB

Después, el Gobernador brindó un discurso a los presentes y les pidió que bauticen al nuevo centro de salud con el nombre de Ponciano Benítez, en recuerdo “al enfermero que atendía en su salita de madera y daba solución dentro de sus posibilidades”.

“No pudimos hacer una obra como esta en el momento en que el estaba con nosotros, pero estoy seguro que donde esté va a estar muy feliz”, expresó.

Además, aseveró que “las cosas difíciles las hacemos fáciles y las cosas imposibles, tardamos un poco más para resolver” y consideró que “como lo que ustedes me piden es una cosa difícil, lo vamos a solucionar ahora”.

“La Escuela Provincial de Educación Secundaria EIB de Lote 8 va a ser la Escuela Provincial N°13. Y con respecto al terciario, vamos paso a paso, como decía el DT de Racing, Mostaza Merlo”, anunció.

Es decir, la creación de la EPES EIB N°13 que anteriormente era un Anexo y, en la actualidad, ya cuenta con una matrícula de 400 estudiantes.

El mejor indicador de salud

En otro orden, Insfrán resaltó que “el mejor indicador de salud lo tiene Lote 8” y deseó que “estos sean cada día mejores”, por lo que les sugirió que “no nos crucemos de brazos”.

Finalmente, indicó que “ya estamos a pocos días del 26 de octubre” y, por ello, pidió que “ese día Fabián Cáceres tiene que entrar como diputado con Graciela de la Rosa, para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes”.

“Y que quede claro: no somos golpistas pero con los votos peronistas vamos a ponerle límites al Presidente que tenemos hoy, que da lástima decir que es nuestro Presidente porque pone en peligro nuestra soberanía nacional. Pero desde aquí tenemos que levantar nuestra voz y se tiene que escuchar en todo el país”, concluyó.

Luego, realizó el tradicional corte de cinta, descubrimiento de placa recordatoria y recorrido por las nuevas instalaciones.



