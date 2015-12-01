Insfrán inauguró el centro de salud de María Cristina

Luego de la reunión con la comunidad de Santa Teresa, este lunes 22, cerca de las 9:30 horas, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán llegó a María Cristina, en el Departamento Ramón Lista, a más de 600 kilómetros de la ciudad capital hacia el oeste, para concretar la inauguración del flamante centro de salud.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, legisladores nacionales, el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y demás titulares del gabinete provincial; diputados provinciales, la directora del centro de salud, Irma Lotero; intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la zona; autoridades policiales, los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, vecinos y vecinas.

La ceremonia inició con la interpretación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa a cargo de la Banda de la Policía de Formosa.

Después, el pastor Isaías Fernández realizó una invocación religiosa para los presentes.

Verdadera justicia social

La primera oradora de la jornada, fue la directora de la institución sanitaria, doctora Irma Lotero, quien al tomar la palabra, expresó que María Cristina “se viste de fiesta” porque “lo que hace un tiempo atrás era impensado, ahora lo vemos con hechos”.

Por ello, habló en nombre de la comunidad y le agradeció al Gobernador porque “lo que está sucediendo en estos momentos no es una casualidad ni mucho menos al azar” sino que es “una verdadera justicia social con presencia activa del Estado que planifica, invierte y prioriza permitiendo acceder a un sistema sanitario con la convicción de que todos somos iguales con dignidad y derechos”.

“Hoy no sólo inauguramos este edificio, sino que nuestro compromiso y responsabilidad seguirán siendo garantizar la salud pública gratuita y de calidad para todos y todas, como estandarte de modelo de provincia que nos enorgullece”, aseveró.

Asimismo, la profesional resaltó que “mientras otros recortan presupuestos, despiden trabajadores de la salud y vacían hospitales”, en Formosa “se invierte en infraestructura y profesionales fortaleciendo el sistema público”.

“Esto es el fiel reflejo del Modelo Formoseño, de una provincia que no se doblega”, ratificó.

Además, Lotero recordó que “antiguamente no contábamos con luz” y “hoy tenemos las 24 horas”; tampoco “había red y hoy contamos con agua potable” al igual que conectividad en todas las instituciones educativas, sanitarias, de seguridad y comunitarios.

Por último, agradeció a los equipos de trabajo de las distintas comunidades que participaron en la construcción de la obra y aseguró que es “el mismo modelo que un centro de salud de Formosa Capital”.

Al finalizar, el Gobernador hizo entrega de una ambulancia Toyota Hilux 0 KM.

Cacique

A su turno, habló el cacique Leonardo Pérez y dijo que esta obra no sólo beneficiará a María Cristina, sino también a todas las comunidades “que dependen de nuestro núcleo”, al igual que valoró la entrega de la nueva ambulancia por ser “una herramienta de trabajo”.

“Siempre le digo yo a la gente, hay que agradecer al Gobernador y a todo el equipo. Y cómo no voy a agradecer al arquitecto de esta obra y todo el personal. Como bien dijo la doctora, trabajaron mucha gente de distintas comunidades. Aprendieron muchas cosas de esta obra”, señaló.

Gestión que se traduce en obras

En esa línea, Lorenzo Pintos, vecino de la comunidad y referente de las familias criollas, expresó ante los presentes su “más sincero agradecimiento” al Insfrán por su “su constante compromiso con el bienestar de nuestras comunidades, su presencia y apoyo”.

“El compromiso demostrado con la inauguración del nuevo centro de salud en María Cristina no sólo representa una mejora infraestructura, sino una apuesta directa por el derecho de la salud de todos nuestros vecinos. Con este nuevo establecimiento se fortalece el acceso a una salud pública digna, equitativas y de calidad alienada al Modelo Formoseño”, consideró.

Y añadió: “Valoramos una gestión que se traduce en obras concretas, decisivas, acercando a resultados visibles. Su constante presencia en nuestro territorio ya afirmaba la importancia que el Gobierno nos da a cada rincón de la provincia sin dejar a nadie atrás. La confianza mutua entre el Gobierno y nuestras comunidades es el motor que nos impulsa a seguir creciendo siempre en diálogo y participación ciudadana”.

Para terminar, Pintos deseó que “este camino tenga continuidad para consolidar los logros alcanzados y avanzar hacia nuestro desafío” como así también que “sigamos transformando nuestra realidad por la que quiero extender nuestro acompañamiento al gobierno en estas próximas elecciones de este 26 de octubre”.

El último orador, antes del primer mandatario fue el candidato a diputado nacional Fabián Cáceres.

Al concluir las alocuciones, Insfrán realizó el tradicional corte de Cintia y descubrimiento de placa recordatoria para luego recorrer las flamantes instalaciones con su comitiva.



