Insfrán habilitó el Centro de Desarrollo Infantil del barrio La Nueva Formosa

Con su habilitación, en la provincia ya son 36 los espacios destinados al cuidado de la primera infancia materializados.

El gobernador Gildo Insfrán encabezó, en la tarde de este jueves 25, la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio La Nueva Formosa de la ciudad capital, donde lo acompañó el vicegobernador Eber Solís.

También estuvieron presentes el intendente capitalino Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; legisladores nacionales, del Parlasur y provinciales; ministros y ministras del gabinete provincial, además de otras autoridades, invitados especiales, agrupaciones políticas, vecinos y vecinas.

El acto protocolar se abrió con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego el Himno Marcha a Formosa, a los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa.

Acto seguido, proyectaron un video institucional donde se visualizaron las características de esta importante obra que brindará atención integral a niños de 45 días a cuatro años de edad, como a su vez asesoramiento a las familias en la crianza y acompañamiento en la formación de la primera infancia. Esta moderna infraestructura se suma al Centro Comunitario, donde se desarrollan diversas atenciones integrales a la comunidad.

La promotora educativa comunitaria Rosa Garay fue la primera en tomar la palabra. Sostuvo que este CDI “nos llena de emoción y orgullo”, el cual como todas las otras obras, viene a brindar un servicio de excelencia en el cuidado integral del niño en su primera infancia.

El CDI es también “el espacio de contención y protección de sus derechos”, puso en relieve, por tanto, se trata de “un lugar especial y mágico, donde cada niño se desarrolla, crece, aprende y comienza sus primeros pasos por la vida en sociedad”.

Por consiguiente, “hablamos de un servicio fundamental y esencial para las familias”, enfatizó la promotora, quien forma parte de un plantel que hace muchos años viene cumpliendo la función de cuidado del niño.

Para terminar, agradeciendo en nombre de todo el personal del Ministerio de la Comunidad, subrayó contundente el reconocimiento a este Modelo Formoseño liderado por el gobernador Insfrán.

Después, Marisa Soledad Romero brindó su testimonio como madre de una niña que concurrirá a este establecimiento que se encuentra en este populoso barrio, donde ella, así como otras familias, tuvieron la oportunidad de alcanzar el sueño de la casa propia, valoró.

Por otro lado, puso en relieve que en estos espacios se brinda un servicio que “es completamente gratuito”, realzando que “el acceso es para todos”.

A su vez, en lo personal, hizo notar que para ella el CDI “es corazón, mucho sentimiento y amor infinito”, ya que es la herramienta con la que contó para seguir cumpliendo con su rol en la sociedad. Esto es, desempeñándose como profesional, prosiguiendo con sus estudios y capacitaciones, sin dejar de cumplir con el rol de madre con sus otros hijos.

De la Rosa





A continuación, fue el turno de la alocución de la candidata a diputada nacional por el FdV y asesora del Poder Ejecutivo, la licenciada Graciela de la Rosa, quien comenzó diciendo que La Nueva Formosa es un barrio que “es un orgullo para todos nosotros”.

Luego marcó la importancia de la infraestructura habilitada destinada al cuidado de la primera infancia, destacando que allí no solamente se brindará una atención integral a “nuestros niños y niñas, sino que además permite que la mujer formoseña sea protagonista de su propia vida”.

Esto es posible porque hay un “Estado provincial que la acompaña”, justamente con obras como esta, permitiéndoles “estudiar, trabajar, en definitiva, desarrollarse”, acentuó categórica.

En ese mismo sentido, aseguró que el Modelo Formoseño le ha otorgado “un protagonismo increíble a la mujer”, transformando su realidad y al mismo tiempo ella ha transformado a ese proyecto político integral.

“Por eso, en lugares como estos tenemos que acordarnos también de nuestra nueva y reciente Constitución Provincial, porque en uno de los artículos dice claramente que el Estado promueve la igualdad de género, así como las políticas públicas que tienen que ver con la inclusión social y con perspectiva de género”, realzó.

Continuó después diciendo que jornada fue “un día especial, donde la justicia social está presente en esta obra inaugurada por el gobernador Insfrán”.

Cabe destacar que el pasado lunes 22, el primer mandatario inauguró, en el marco de su extensa gira por localidades del oeste formoseño, el primer CDI en una comunidad wichí, en El Potrillo, lo cual marca que en Formosa es una realidad la equidad social y territorial para todos los habitantes.



