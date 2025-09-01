Ibarreta: Concejal electo recibió disparos y su agresor se suicidó horas después

El ataque se produjo en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle España de esa localidad

El concejal electo de Ibarreta, Carmelo Barrios, recibió varios impactos de bala de un revólver calibre 22 y su agresor fue hallado por la Policía horas después sin vida y con el arma de fuego a su lado.

El ataque se produjo este miércoles, alrededor de las 19:20 horas, en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle España, y de inmediato lo trasladaron hasta el Hospital de la mencionada localidad y posteriormente trasladado al Hospital Interdistrital Evita de la ciudad de Formosa, donde permanece con pronóstico reservado.

Por motivos que se investigan, se generó una discusión y en un determinado momento el agresor efectuó disparos, que impactaron en el cuerpo del legislador comunal electo; mientras que su atacante se dio a la fuga en un automóvil Fiat Cronos hacia un barrio periférico.

En forma rápida se montó un amplio despliegue con efectivos de la Comisaría Ibarreta y de la Unidad Regional Cinco, que incluyó rastrillajes y un operativo cerrojo por toda la ciudad y zonas aledañas.

Primero se halló abandonado el auto y se informó del caso al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, que dispuso la participación de la Delegación Policía Científica.

Horas más tarde, en la continuidad de los rastrillajes, el personal de la Delegación de la Unidad Regional Cinco de Ibarreta halló el cuerpo sin vida del autor de los disparos contra Barrios.

El hallazgo se registró en inmediaciones a una ladrillería ubicada en el barrio Parque Industrial y junto al cadáver se encontró un arma de fuego, mientras que las primeras comprobaciones indican que el deceso se produjo por causas compatibles con “suicidio”.

La escena fue asegurada por la Policía y los integrantes de la Delegación de Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencia; mientras continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de ambos casos.



