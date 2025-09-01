El día del empleado de comercio pasa para el lunes 29 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, pero este año se celebrará el lunes 29, razón por la cual no habrá actividad mercantil en Formosa y el resto de las provincias, excepto Mendoza.

Así lo informó Aníbal Alarcón, titular del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, quien remarcó que el traslado de la fecha fue acordado por las Cámaras Empresarias y la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (FAECYS) que lidera Armando Cavielieri, con el fin de instaurar un fin de semana largo para los trabajadores del sector.

“La medida implica que esa jornada la mayor parte de los locales, shoppings y supermercados del país permanecerán cerrados, replicando lo que ocurre con un feriado nacional, lo que significa que se rige por las mismas normas que tiene la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical por lo cual, de no prestar tareas, la liquidación deberá ser como cualquier jornada habitual, sin descuentos ni sanciones, y en caso de asistir la remuneración será el doble”, aclaró.

Destacó que “cuando decimos es tu día, tu derecho, tu descanso, no lo hacemos como si fuera un simple lema, sino convencidos que los empleados de comercio merecen como el resto de los trabajadores celebrar en familia la fecha que los aglutina como sector laboral”

En representación de la Comisión Directiva del CEC-Formosa, el gremialista saludó a quienes en su conjunto forman parte de la fuerza económica que motoriza y dinamiza al sector mercantil formoseño.

Finalmente, Alarcón afirmó que “desde nuestro gremio hemos querido agasajar a los afiliados y afiliados, sorteando el 26 de septiembre dos motos Zanella ZB Full 110, aguardando con enormes expectativas conocer a los felices ganadores”





¿Cómo surge esta celebración?

El Día del Empleado de Comercio recuerda el 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la Ley N° 11.729, que reguló por primera vez las relaciones laborales del sector. Fue un logro impulsado por la Federación de Empleados de Comercio bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo.

La normativa introdujo beneficios claves como licencias por enfermedad y accidentes, así como la indemnización por despido.

Si bien la Ley N° 26.541 establece como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 suele trasladarse al lunes siguiente.



