Guadalupe: Intentó robar y terminó detenido

• También sacaron de circulación a un motociclista alcoholizado

Uniformados de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga secuestraron una motocicleta de 110 cilindradas al establecer que el conductor circulaba en estado de ebriedad y aprehendieron a otro sujeto que fue sorprendido en pleno acto delictivo en un comercio.

La primera intervención fue cuando los policías realizaban recorridas preventivas por el sector comercial del barrio Guadalupe.

Durante esa actividad, observaron a un sujeto al mando de una moto que se desplazaba con dificultad, lo demoraron y constataron que estaba alcoholizado, por lo que secuestraron el rodado y trasladaron al conductor hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de una causa contravencional y continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.

El segundo procedimiento se produjo cuando los policías fueron alertados por la línea de emergencias gratuita Eco-911 sobre un sujeto que sustraía bebidas de un comercio.

De inmediato acudieron al lugar, la empleada comentó la situación y los efectivos detuvieron al hombre, quien fue trasladado hasta la dependencia, donde se lo notificó de la causa judicial por “Tentativa de hurto” y quedó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.

SEGURIDAD CIUDADANA

Capturaron a un individuo y recuperaron objetos de valor

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a un hombre, secuestraron una carretilla, un motor elevador de agua y dos palas, entre otros bienes que fueron sustraídos del barrio San Juan II de esta ciudad.

El jueves último una mujer denunció que desconocidos le sustrajeron varios objetos de una obra en construcción, ubicada en la avenida Los Pioneros.

De inmediato, los policías entrevistaron a vecinos y establecieron el lugar donde estaban los bienes.

Luego se dirigieron a una vivienda ubicada en el barrio San Juan I, donde el propietario entregó una carretilla, un inodoro, un motor y dos palas, que los adquirió de buena fe.

Con los datos obtenidos establecieron la identidad del presunto autor, quien minutos más tarde fue detenido por la brigada de investigación.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



