Detuvieron a cuatro sujetos y secuestraron objetos

• Fue en el marco investigativo por una causa judicial por “Robo con el uso de arma blanca”

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a cuatro hombres, secuestraron un celular, el arma blanca presuntamente utilizada para cometer un ilícito y otros elementos de interés en la investigación, tras un allanamiento en el barrio Namqom de esta ciudad.

Un hombre denunció que se dirigía a su casa con su hermano, cuando fueron interceptados por cinco sujetos, quienes los amenazaron con un arma blanca y les sustrajeron una campera, dinero y un teléfono celular.

De inmediato, efectivos de la brigada investigativa de la Subcomisaría Namqom entrevistaron a vecinos y con los datos aportados por las víctimas establecieron la identidad de los presuntos autores.

Las pesquisas fueron puestas a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Laura Karina Paz, quien ordenó el allanamiento.





Requisa





La medida judicial fue realizada el jueves último por integrantes de la Subcomisaría Namqom, dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno, Destacamento Desplazamiento Rápido y Policía Científica Distrito Cinco, en una vivienda ubicada en la manzana 17 del mencionado barrio.

Durante la requisa detuvieron a cuatro sujetos, secuestraron un arma blanca utilizada para cometer el ilícito, un teléfono con similares características al denunciado y otros elementos de interés en la investigación.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



