Los candidatos del FdV compartieron un encuentro con los vecinos del Villa del Carmen





Se explicó allí el uso de la BUP.

Este viernes 12 hubo un encuentro de vecinos en el barrio Villa del Carmen organizado por la fundación Abriendo Surcos y que contó con la presencia de los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria.

En esta jornada, donde estuvieron también diputados provinciales y militantes del Partido Justicialista, se brindó información sobre la Boleta Única Papel (BUP), la nueva modalidad de votación que se utilizará el 26 de octubre, en las elecciones nacionales.

Al respecto, el candidato a diputado nacional suplente, Camilo Orrabalis, señaló que “trabajar con los vecinos y tener la oportunidad de hablar con ellos, es muy importante”.

Asimismo, destacó que “este lugar es importante porque dentro de la fundación funciona uno de los clubes digitales, que es una política de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia”.

Y resaltó que “este club está funcionando bien, ya que tiene mucha concurrencia de niños, niñas y jóvenes”, enfatizando en que “eso es importante porque la inclusión digital y la tecnología al servicio de los niños, es una herramienta positiva para que ellos puedan ir construyendo su presente y su futuro de formación”.

En este sentido, recordó que “estos derechos de cuarta generación figuran en la nueva Constitución de Formosa” y remarcó que “eso prometimos en campaña y hoy ya están plasmados y resguardados en la nueva Carta Magna”,

Orrabalis marcó que “el pueblo formoseño es un pueblo esclarecido y agradecido y siempre en las urnas ha demostrado que sabe votar”, dijo refiriéndose a las elecciones nacionales venideras del 26 de octubre.

Por esto, expresó que “yo estoy confiado que el 26 de octubre vamos a tener un gran respaldo en las urnas” y lamentó que “a nivel nacional las políticas que se están tomando no benefician al pueblo”.

Y aseguró que “la ciudadanía tiene que tener por seguro que si a los candidatos del Modelo Formoseño nos toca cubrir esas dos bancas en el Congreso de la Nación, siempre vamos a estar del lado del pueblo, defendiendo a nuestra Patria, y por sobre todo, los derechos de las y los formoseños”.



