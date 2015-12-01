“El Modelo Formoseño avanza a pesar de la enorme crisis a nivel nacional”

El presidente de la Comisión Vecinal de Guadalcazar, Oscar Mendieta destacó que el Modelo Formoseño avanza con obras para las distintas localidades de la provincia, en el marco de una severa crisis de impacto nacional, a raíz de las políticas de ajuste aplicadas por el presidente Javier Milei.

Enumeró en este contexto que en su localidad, ubicada en el departamento Bermejo, sobre la ruta nacional 86 y a unos 546 kilómetros de la ciudad capital, se llevan adelante varias obras que tendrán gran impacto en la comunidad.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) adelantó que se está concluyendo el campamento para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), como así también está finalizada la obra de la plaza, próxima a ser inaugurada.

Señaló que también es importante el avance de la construcción de una escuela con albergue para docentes y niños en Puerto Irigoyen, que había sido oportunamente anunciada por el Gobernador.

“Todo gracias a este Modelo Formoseño que sigue trabajando para el pueblo a pesar de la enorme crisis el recorte a nivel nacional, el Gobierno de Formosa sigue avanzando en favor de la gente” enfatizó el jefe comunal.

Elecciones bonaerenses

Cabe recordar que el domingo último y con un total del 60,99% de participación ciudadana, Fuerza Patria se impuso por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, los votantes eligieron a los diputados y senadores que asumirán en diciembre de este año en la Legislatura bonaerense. Así, el peronismo se impuso en gran parte de los municipios.

Al analizar este verdadero cachetazo que recibió el partido del presidente Milei, Mendieta consideró que es “el resultado de las políticas del Gobierno nacional, de ajuste, de despidos de empleados públicos, recorte en educación, en obras públicas, además del maltrato hacia los jubilados, que son golpeados cada miércoles” enumeró.

Dijo que tras este resultado, se trabaja para consolidar al Peronismo como propuesta electoral para las elecciones del 26 de octubre. “Es fundamental que sigamos unidos y en el mismo camino y obviamente se va a lograr eso, así como fue las elecciones del 29 de junio pasado, un triunfo contundente del Modelo Formoseño, obviamente con la figura del doctor Gildo Insfrán” enfatizó.



