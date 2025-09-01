Convenio entre Economía y el Banco Formosa para otorgar más beneficios a quienes utilicen la billetera digital “Onda”

En un contexto nacional con caída del consumo y la actividad económica, el Gobierno provincial acompaña con medidas concretas que cuidan el bolsillo de los formoseños y fomentan el consumo.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, junto al Banco Formosa, firmaron un convenio para la implementación de la promoción “En Formosa es mejor pagar con Onda”, que destinará $2000 millones en devoluciones a usuarios y comercios adheridos.

Participaron de la firma el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el vicepresidente de Banco Formosa, el ingeniero Daniel Higa; y el gerente comercial de la entidad bancaria, el licenciado Jorge Yah Yah.

En cuanto a los beneficios para usuarios, se detalló que quienes compren con la billetera digital “Onda” en los comercios adheridos recibirán un 30% de reintegro, con un tope mensual de $50 mil.

Y para comercios, los que operen con “Onda” tendrán un 10% de reintegro en sus ventas, con un tope mensual de $100 mil.

La promoción estará vigente desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Apuntalar el consumo

En ese marco, según declaraciones recogidas por AGENFOR, el titular de la cartera económica provincial afirmó que “en los últimos indicadores está la peor caída de ventas de los mayoristas y en supermercados pasa lo mismo. Pero después hay otros indicadores que son más peligrosos para los argentinos, como la caída de la venta del pan”.

“Entre un 40% y un 50% desde diciembre del 2023 hasta hoy, la caída de ese producto nos exime de todo comentario acerca de la errática política económica del Gobierno nacional”, remarcó.

No obstante, puso de relieve que “nosotros estamos en Formosa, todos juntos, con el sector privado fundamentalmente, para tratar de apuntalar el consumo, lo cual significa poder llevar productos más baratos a la mesa de los formoseños”.

En referencia al convenio firmado, dijo que “este no es solo un negocio bancario, sino para todos, porque se trata de la posibilidad de instrumentar una billetera que va a estar a la par o mejor que las que vienen de Buenos Aires y, por otro lado, capacitar a los asociados en este mundo de ventas multicanal que ya tenemos”, desde lo presencial y lo digital.

“Hoy el camino es el e-commerce, entonces creemos que la conjunción de lo presencial y lo virtual, que significa una política activa de nuestro Gobierno provincial, nos puede llevar a un buen puerto a los formoseños”, subrayó, por último.

Renovación

Por su parte, Higa señaló que “nuestra billetera fue una de las primeras del mercado”, recordando que “Onda se lanzó en el 2018 y en ese momento no había muchas billeteras, lo cual tuvo sus pro y sus contra. La contra fue que no sabíamos cómo iba a funcionar el mercado y después aparecieron todas las billeteras que conocemos”.

Entonces, “hace dos años nos decidimos a cambiar la arquitectura tecnológica porque entendimos que ‘Onda’ tenía que tener una nueva versión, así que la sacamos a fines del año pasado”, comentó.

“Eso hizo que hoy tenga más de 55 mil usuarios y transaccione cerca de 300 mil millones de pesos al mes, es una billetera importante, pero sabemos que el mercado está muy competitivo –ahondó-. Por ello, ha cambiado no solo su ‘front’, es decir lo que uno ve, sino que tiene mucha más funcionalidades y la hemos unificado”.

Recordó que “antes teníamos una que era para comercios y otra para usuarios, ahora tenemos una sola que cuando se baja se discrimina automáticamente para quién es”. Además, “el acceso es con biometría y tenemos el saldo remunerado, que en las épocas de alta inflación, la gente usaba mucho. Cualquiera que tenga ‘Onda’ puede dejar sus saldos en la billetera y van a ser remunerados a las mejores tasas del mercado”.

Asimismo, “posee reintegros inmediatos, hay un portal web para los comercios y se pueden sacar préstamos, no hace falta ir a una sucursal”.

Prosiguió diciendo que “lo otro que incorporamos es el QR interoperable. Esto significa que cualquier billetera puede pagar sobre el QR ‘Onda’. Y un comercio que tenga ‘Onda’ puede ofrecerle a cualquier billetera que pague sobre ella y viceversa, permitiendo así que pueda ser operada en cualquier parte del país”.

“Antes teníamos esa restricción geográfica, en cambio, ahora podrá ser utilizada en cualquier provincia y ciudad, y cualquier billetera podrá pagar en ‘Onda’, lo cual amplía mucho el mercado y nos posibilitará ser mucho más asertivos en el uso del servicio”, concluyó.



