Este domingo se hará la elección de la representante provincial de los estudiantes

En el marco de “Septiembre Joven”, un amplio programa de actividades que la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES), en coordinación con diversos organismos del Gobierno provincial, puso a disposición de los jóvenes, este domingo 28, desde las 19.30 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, se llevará a cabo la elección de la representante de los estudiantes.

La representante electa llevará la voz de las y los estudiantes formoseños en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 en Jujuy.

Al respecto, el director de Asuntos Juveniles, el doctor Fernando Galarza, indicó en diálogo con AGENFOR que “la actividad que nos convoca es la elección de la representante provincial de los estudiantes. Tenemos más de 40 instituciones que han inscripto a su representante de diferentes delegaciones nacionales y localidades de la provincia de Formosa”.

Según precisó, “la jornada iniciará a las 9 horas, con la acreditación, donde las candidatas van a hacer la primera pasada, conocerán al jurado y también tendrán una entrevista. Les harán diferentes preguntas, porque el artículo primero del reglamento de esta elección establece que la candidata debe tener conocimiento de historia, de turismo y de cultura de Formosa”.

Agregó que, a diferencia de años anteriores, “por primera vez vamos a tener jurados incógnitos”, es decir, “son cinco los jurados principales que van a conocer a las candidatas y los que las van a entrevistar, mientras que los jurados incógnitos van a estar en distintos espacios para evaluar el comportamiento de ellas, cómo socializan, cómo dan las notas a la prensa, cuando hacen el ensayo en la pasarela también, y toda esa información que recaben la van a pasar a los jurados principales”.

Todo continuará luego a las 19.30 horas, “cuando las puertas del Galpón se abran para el ingreso de los invitados y el público en general”.

Añadió que “en el patio externo del predio ferial habrá una feria de emprendedores”, lo cual se viene articulando con la Subsecretaría de Empleo y el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), para la participación de “emprendimientos direccionados al público joven”, ya que se busca generar espacios de fomento para la juventud emprendedora.



