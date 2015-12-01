Esclarecieron un ilícito y secuestraron estupefacientes

Los procedimientos se realizaron en las localidades de Villa General Güemes y Laguna Blanca

Efectivos de las delegaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de otras dependencias recuperaron un teléfono celular, detuvieron a dos sujetos y secuestraron cinco plantines de marihuana, tres envoltorios de la misma sustancia, dinero y una Zanella ZB.

El primer procedimiento se concretó en la tarde del miércoles, en un camping de Villa General Güemes, donde recuperaron un celular Samsung A05 y detuvieron a un individuo que tenía en su poder un envoltorio de marihuana y dinero.

Después, en la avenida Pablo Argañaras de la mencionada localidad encontraron en un baldío dos planteros que contenían cinco plantines de marihuana.

La tercera intervención se concretó en Laguna Blanca, cuando los policías antinarcóticos colaboraron con un requerimiento del personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Portón Negro, sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del acceso del Paraje Julio Cué.

Allí detuvieron a un sujeto que se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB y tenía en su poder un envoltorio de polietileno con cannabis sativa, un celular y dinero.

Por último, integrantes de la Comisaría Laguna Blanca fueron a un inmueble ubicado en la avenida 25 de Mayo y Proyectada del barrio Evita de esa localidad para cumplir con una medida judicial y encontraron un envoltorio con marihuana.

En todos los casos, los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.







