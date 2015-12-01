De la Rosa: “Estas obras inauguradas sintetizan simplemente la justicia social”

La licenciada Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria para los comicios del 26 de octubre, dirigió un mensaje durante el acto de inauguración de la planta de tratamiento cloacal, colector máximo y obras complementarias en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Gildo Insfrán y comitiva oficial. También, antes de esto, en ese mismo barrio dejó habilitada la Residencia de Adultos Mayores, luego del corte de cintas y descubrimiento de placa, ocurrido en la tarde de este jueves 18.

Durante el acto central, enfatizó De la Rosa que la gestión del primer mandatario constantemente está “siempre inaugurando obras a lo largo y ancho de la provincia de Formosa”, aún “en los momentos difíciles que estamos viviendo ahora y por eso cada inauguración tiene esa importancia fundamental”.

Esto se debe a que “las obras públicas significan derechos para la gente”, esto es, “hablamos de igualdad de oportunidades y de la justicia social, que son las banderas doctrinarias del peronismo y de nuestro Modelo Formoseño”, subrayó, añadiendo que, “como decía el general Juan Domingo Perón, el arte de gobernar está en concretar, porque uno puede escribir y pensar, puede hacer un discurso, pero la verdadera obra de arte de un estadista, como el doctor Gildo Insfrán, es concretarlas”.

Si bien “no es fácil en una situación tan difícil” como la que se está pasando a nivel nacional, pero, así y todo, “también tenemos que decir que cada obra, como por ejemplo las 1545 escuelas inauguradas, representan la posibilidad de tener el ejercicio pleno de ese derecho que siempre hablamos, que es la educación pública gratuita y de calidad”, uno de los pilares y ejes de la gestión de Insfrán.

Precisamente, porque “es eje de la justicia social” y también agregó a la salud pública con hospitales, los centros de salud”, punto en el cual, trajo a colación que este viernes 19 se inaugurará uno nuevo en el barrio Villa Hermosa.

Mientras que sobre la planta de tratamiento cloacal, el colector máximo y obras complementarias en el barrio El Porvenir, sostuvo la candidata a diputada nacional que es una “obra también magnífica”, que permitirá gozar del “derecho de un ambiente sano” que “está hoy en nuestra nueva Constitución de la provincia de Formosa”, realzó.

De la misma forma que “estamos cuidando también a nuestros ríos, nuestros efluentes”, al igual que “la salud y el ambiente de este querido conglomerado de barrios” de la Jurisdicción Cinco.

Robusteció que por eso tiene la plena seguridad que el Frente de la Victoria se impondrá este 26 de octubre en las elecciones legislativas. En concreto, “con Fabián Cáceres, nosotros vamos a estar en la Cámara de Diputados de la Nación, es decir que vamos a jurar este 10 de diciembre porque los dos diputados nacionales de la provincia de Formosa van a ser peronistas”, auguró.

Es más, proclamó, que serán del equipo de Gildo Infrán y del Modelo Formoseño”, insistiendo que “no tenemos duda de eso”.

En otra parte de su discurso, se mostró preocupada por lo que está pasando en la Argentina a causa de las políticas crueles del presidente Javier Milei, sintetizadas en el hecho de que “la gente no llega a fin de mes”.

“Estamos padeciendo todos los argentinos y todos los formoseños la mala praxis de política económica de Milei que ha llevado a esta situación de la Argentina”, advirtió.

No obstante, “a pesar de todo lo que está pasando en el país y a pesar de la plata que le debe la Nación a la provincia de Formosa”, afirmó que “acá se siguen haciendo obras públicas y cada obra pública tiene que ver con derechos que merecen y que tienen todos los formoseños y formoseñas, esa es la realidad de la provincia de Formosa”.

Por último, elogió al gobernador Insfrán al marcar que “es un faro no solamente para nosotros aquí en Formosa, sino que a nivel nacional de que se puede hacer políticas inclusivas, se puede diseñar y hacer y ejecutar políticas públicas en el marco de la equidad y la inclusión y, sobre todo, lo que sintetiza a todas estas obras que estamos hoy inaugurando, es simplemente la justicia social”.



