Esclarecieron un hecho de abigeato

• También hubo secuestros y detenidos

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) detuvieron a dos hombres, secuestraron dos vehículos, una Toyota Hilux y un automóvil Renault 19, carne, cuchillos y prendas de vestir.

Alrededor de las 15:15 hora de este martes, los policías realizaban recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial N° 5 y detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux, conducido por un hombre de 57 años, a unos tres kilómetros de la localidad de San Francisco del Laishí.

Mediante la verificación se constató que, de las dos reses que transportaba, sólo una tenía certificado de venta controlado por personal policial de San Hilario.

Durante la investigación, se estableció el lugar de la faena y los efectivos llegaron hasta un campo ganadero ubicado en un camino vecinal 2023, jurisdicción de la localidad de San Hilario.

Allí realizaron un amplio rastrillaje y hallaron restos óseos, viseras y parte de cuero del animal recientemente quemados, que fueron reconocidos por el dueño del establecimiento.

Ante la situación, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Policía Científica Delegación Pirané, Subcomisaría Gran Guardia y Sección UEAR Mariano Boedo.

Luego se procedió al secuestro de cuchillos, vestimenta con sangre y restos de menudencias.

Además detuvieron a un hombre de 67 años, quien se desempeñaba como casero del campo y propietario de un automóvil Renault 19, con mancha de sangre en la baulera.

Ambos sujetos fueron detenidos y trasladados hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación procesal, mientras que el producto cárnico fue entregado a su propietario, todo a disposición de la Justicia provincial.



